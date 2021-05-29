«Манчестер Сити» – «Челси»: онлайн-трансляция матча, финал Лиги чемпионов 2021, прогнозы

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту начнётся в 22:00 мск 29 мая. Прямую видеотрансляцию этого матча можно будет посмотреть в России на телеканале «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах видят фаворитом финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Сделать ставку на команду Пепа Гвардиолы в основное время можно с коэффициентом 1.88, это примерно 52% вероятности. Шансы «Челси» аналитики оценили коэффициентом 4.65 (21%). На ничью можно поставить с коэффициентом 3.60 (27%).
Сделать ставку на победу «Сити» с учётом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.43, а на команду Томаса Тухеля принимают ставки с коэффициентом 2.85.
Букмекеры не ждут результативной игры. Поставить на ТМ 2.5 гола в матче можно с коэффициентом 1.62, а на верховой матч – за 2.30. На то, что «обе команды забьют», можно сделать ставку за 2.05, а на то, что хотя бы один клуб не сможет отличиться, можно поставить с коэффициентом 1.68.
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