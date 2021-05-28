БК «Фонбет» перечислила на благотворительность больше 119 млн рублей

Букмекерская компания «Фонбет» в рамках акции «Ставка на добро» продолжает оказывать благотворительную помощь. С апреля 2020 года по май 2021-го компания выделила фондам и общественным организациям, помогающим больницам, социальным центрам, пожилым людям и детям, оставшимся без попечения родителей, 119 543 604 рубля.
Помощь от «Фонбет» в размере 7 млн рублей получил благотворительный фонд «Память поколений». По 3 миллиона направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов тыла к 9 мая и к 22 июня, печальной годовщине начала войны. Ещё 1 миллион передан фонду в рамках акции «Красная гвоздика».
Также компания «Фонбет» оказала помощь петербуржскому фонду «Кто, если не мы» в финансировании программы «Улучшение жизни», в которой участвуют ветераны ВОВ, инвалиды и одинокие пожилые люди, проживающие в отделении сестринского ухода Максимилиановской больницы.
2 304 000 рублей БК «Фонбет» передала в благотворительный Фонд защиты семьи из Нижнего Новгорода, который организует летний отдых для детей из семей медиков, погибших во время пандемии COVID-19. Благотворительный фонд World Wita из Санкт-Петербурга получил 1 728 071 рубль для приобретения оборудования для двух детских больниц — Самарской городской детской больницы №2 и Нижневартовской окружной клинической детской больницы, а фонд «Подсолнух» оплатит медицинские препараты для Детской областной клинической больницы ГБУЗ ДОКБ в Твери.
Благодаря помощи «Фонбет» православный детский социально-реабилитационный центр «Покров» будет обеспечен питанием на сумму 309 600 рублей, а благотворительный фонд «Радость детства» из Татарстана обеспечит воспитанников детского дома «Солнышко» в Марий Эл специализированным питанием.
240 тысяч рублей было передано в благотворительный фонд «Дорога жизни», который поможет с организацией выезда медиков в Вологодскую область для консультаций детей-сирот.
Федерация баскетбола Нижнего Новгорода получила 240 000 рублей. Эти средства будут направлены на организацию баскетбольного турнира для воспитанников детских домов Нижегородской области.
Узнать больше о благотворительной программе «Ставка на добро» можно на специальной странице.
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