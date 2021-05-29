«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на финальный матч Лиги чемпионов 29 мая

Двукратный чемпион России Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси».
Ставка: победа «Ман Сити» за 1.95, ИТБ 1.5 гола «Ман Сити» за 1.71.
«А встречаются, на мой взгляд, две лучшие команды прямо сейчас. С той единственной разницей, что «Манчестер Сити» в своей оптимальной форме. У них был небольшой спад, который они прошли.
А у «Челси» этот небольшой спад наступил именно сейчас. Клуб играл в энергозатратный футбол с огромным командным движением как в обороне, так и в атаке. Именно этот футбол принёс успех «Челси». Но его пик наступил месяц назад. Тогда они проходили мадридский «Реал», тогда здорово выступали в чемпионате и в финале Кубка обыграли тот же «Манчестер Сити» (по делу). Тут важно что ни в одном из матчей «Челси» не улыбнулась удача – всё было по делу. Команда на самом деле была в полном порядке.
И если бы финал ЛЧ состоялся на месяц раньше, вполне возможно, что фаворитом я бы назвал «Челси», либо шансы были бы равны.
Но в этой игре я не сомневаюсь, что «Манчестер Сити» будет сильнее. Гвардиола заслужил по совокупности заслуг, и удача должна повернуться к нему лицом. «Манчестер Сити» пора бы уже выиграть Лигу чемпионов, а «Челси» недавно уже побеждал.
Мой прогноз – П1. Вторая ставка – ИТБ1 (1.5). Потому что «горожане» поведут в счёте и в какой-то момент «Челси» придётся идти ва-банк и атаковать. А в этих ситуациях «Сити» очень хорош».
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