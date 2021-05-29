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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на финал Лиги чемпионов
Алексей Серяков
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.95.

«Можно сказать, что «Челси» просто выдохся и утратил ту удачу, которая сопутствовала команде на протяжении долгого времени. Лондонцы проиграли подряд три важных матча: и «Арсеналу», и финал Кубка Англии, и затем в решающем матче АПЛ. «Челси» проиграл по делу.

Потеря Канте в центре поля сказывалась на действиях синих без мяча. Не совсем понятно, будет ли играть Канте в финале, выйдет ли на поле Менди, основной вратарь, который спас много очков синих в этом сезоне. Если даже кто-то из двоих пропустит финал, то шансы «Челси» будут ниже.

Что касается «Сити», то там с виду всё в полном порядке. Во-первых, нет ни одной травмы. У Гвардиолы полный комплект игроков. Можно сказать, что последний месяц команда целенаправленно готовилась к финалу путём наигрывания разных связок. Команда играла в своё удовольствие. Когда-то выигрывала, когда-то нет, но было видно, что нет никаких проблем с физическим состоянием.

Нельзя сказать, что Гвардиола придумывал что-то экстраординарное. Команда та же и играет так же. Но настолько отлажено взаимодействие между игроками, настолько высок их уровень, что «Сити» без особых проблем всегда добивается результата, который нужен команде.

На мой взгляд, «Сити» — фаворит финала, и кубок чемпионов должен уехать в Манчестер. Просто победа «Манчестера» за 1.95. Этот коэффициент, уверен, будет снижаться».

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