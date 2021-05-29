Швейцария — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Швейцария — Россия.



Ставка: победа Швейцарии за 3.50.

«Сложилась интересная ситуация: словаки пусть и с немалым трудом, но обыграли сборную России, потом проиграли со счётом 1:8 Швейцарии, которая проиграла 0:7 шведам. С точки зрения математики получается, что шведы должны сожрать нас вместе с обувью и шнурками. Но матч со шведами у нас впереди, он будет предпоследним в группе, а пока на повестке дня извечные русские вопросы: «Что делать со швейцарцами?» и «Кто будет виноват, если проиграем?».



А ведь можем и проиграть. Ещё после поражения от словаков почему-то явственно показалось, что самым сильным матчем нашей сборной на этом чемпионате мира была первая игра, с чехами. А потом наша команда шла по нисходящей. Следующий матч с датчанами, несмотря на итоговую красивую и даже «сухую» победу, в этой мысли только укрепил. Потому что забивать датчанам мы начали тогда, когда они уже совсем «накушались» в концовке матча, еле ползали и уже готовились вставать на четвереньки. А вот те два периода, что датчане были «бодры и веселы», особого преимущества у нашей сборной и не было.



Теперь у нас швейцарцы, и пока выходит так, что на данный момент это самый сильный наш соперник на этом чемпионате мира. Скажи я кому-нибудь лет двадцать назад, что швейцарцы – сильный соперник, засмеяли бы. А сейчас нам не до смеха, сейчас мы понимаем, как и чем обыгрывать этот отлаженный часовой механизм, как это сделали шведы. Вот только ресурса на то, чтобы ликвидировать все швейцарские плюсы, у нас, в отличие от шведов, нет. Побить швейцарский порядок можно только бОльшим порядком. У шведов он есть, а у нас он вообще когда-нибудь был?



У нас, конечно, есть свои преимущества. Наша сборная, например, может легко выйти на скорости, когда руки и ноги не будут успевать за головой. Швейцарцы такой хоккей не любят, в него не играют и не станут. Вот и пойдёт у нас бодание класса с порядком. И если со вторым всё ясно, его больше у швейцарцев, то у кого больше класса – вопрос дискуссионный.



Поэтому делаю отвратительный прогноз, но правда мне дороже. Победа сборной Швейцарии в основное время с минимальным преимуществом. А когда мы на последней минуте снимем вратаря, преимущество перестанет быть минимальным. Можете за такой прогноз в своих комментариях сказать обо мне всё, что думаете».