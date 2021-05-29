«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Пола Мерсона на финальный матч Лиги чемпионов

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Англии, а ныне эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.95.

«Семь лет назад они впервые сели за одним столиком в мюнхенском ресторане и долго обсуждали тактику при помощи солонки с перечницей. И делали это столь увлечённо, что официанты боялись вмешиваться в их разговор. Тухель несколько раз называл Гвардиолу своим ориентиром. Пеп не выигрывал Лигу чемпионов 10 лет, а Томас дошёл до финала второй раз подряд. В прошлом году он сделал это с «ПСЖ», но уступил «Баварии».

Я беспокоюсь за «Челси» с того момента, как увидел их в матче с «Астон Виллой». В той игре они были обязаны побеждать, но уступили. И остались бы без топ-4 АПЛ, если бы «Лестер» в параллельной встрече справился с «Тоттенхэмом». Тогда для лондонцев всё обошлось.

Я знаю, что «Челси» уже дважды обыграл «Манчестер Сити» в этом сезоне. У синих будут шансы, но этими шансами нужно пользоваться, ведь их будет совсем немного. А я не думаю, что у «Челси» есть игроки, которые сумеют выжать максимум из одного-двух моментов. Это будет интересный финал, прежде всего с точки зрения тактики. Но «Сити» победит».