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Швейцария — Россия: когда начало матча ЧМ-2021, прямая трансляция Первого канала

Швейцария — Россия: когда начало матча ЧМ-2021, прямая трансляция Первого канала
Алексей Серяков
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29 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Швейцария — Россия. Начало игры — в 16:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.85, а успех Швейцарии оценён букмекерами в 3.50.

Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Швейцария — Россия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Гол в первые десять минут идёт за 1.72.

На победу сборной России всухую предлагается поставить за 7.90, на волевую победу россиян дают 4.70.

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