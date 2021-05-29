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Германия — Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021 по хоккею

Германия — Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021 по хоккею
Алексей Серяков
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Германия — Финляндия.

Ставка: победа Финляндии за 1.62

«Думаю, в этом противостоянии сильнее окажутся финны. Поставлю на их победу с преимуществом в одну шайбу. Накануне «суоми» размялись на итальянцах и победили со счетом 3:0. Германия же очень обидно уступила Казахстану – 2:3, это пока её единственное поражение на турнире.

Восемь раз встречались сборные в рамках чемпионатов мира. Шесть раз выиграли финны, дважды сильнее оказались немцы. Причем именно сборная Германии одержала две победы подряд в двух предыдущих встречах.

Если же сегодня немцы заберут этот матч, то выйдут на первое место в группе, обойдя финнов, ставших чемпионами на предыдущем первенстве мира. Таким образом, нас ждёт очень интересный и увлекательный хоккей, но предпочтение отдаю подопечным Юкки Ялонена. Ведь в случае победы они уверенно закрепятся на первом месте в своей группе».

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