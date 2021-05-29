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Швейцария — Россия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021

Швейцария — Россия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021
Алексей Серяков
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — Россия.

Ставка: победа России за 1.93.

«Давайте попробуем взять победу нашей команды с преимуществом в одну шайбу. Учитывая то, как выглядела сборная России в предыдущих встречах, вряд ли сегодня против крепких, неуступчивых швейцарцев сможет рассчитывать на что-то большее. В прошлом матче подопечные Брагина хоть и одолели датчан всухую, но выглядели при этом не совсем уверенно.

Российская сборная номинально сильнее швейцарцев, играет здорово, но ведь и «часовщики» очень неплохо так себя проявляют на этом первенстве. Взяли и разгромили словаков со счетом 8:1, но уступили шведам — 0:7. Стабильность у подопечных Патрика Фишера явно хромает.

Нашу команду за всю историю швейцарцы обыгрывали лишь дважды в шестнадцати встречах. Очень важный момент заключается в том, что у обоих коллективов в обойме по девять очков, кстати, столько же и у словаков. Для попадания в группе на первое место кровь из носу сегодня нам нужно выигрывать».

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