Швейцария — Россия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — Россия.
Ставка: победа России за 1.93.
«Давайте попробуем взять победу нашей команды с преимуществом в одну шайбу. Учитывая то, как выглядела сборная России в предыдущих встречах, вряд ли сегодня против крепких, неуступчивых швейцарцев сможет рассчитывать на что-то большее. В прошлом матче подопечные Брагина хоть и одолели датчан всухую, но выглядели при этом не совсем уверенно.
Российская сборная номинально сильнее швейцарцев, играет здорово, но ведь и «часовщики» очень неплохо так себя проявляют на этом первенстве. Взяли и разгромили словаков со счетом 8:1, но уступили шведам — 0:7. Стабильность у подопечных Патрика Фишера явно хромает.
Нашу команду за всю историю швейцарцы обыгрывали лишь дважды в шестнадцати встречах. Очень важный момент заключается в том, что у обоих коллективов в обойме по девять очков, кстати, столько же и у словаков. Для попадания в группе на первое место кровь из носу сегодня нам нужно выигрывать».
- 29 мая 2021
-
07:01
- 28 мая 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:03
-
08:00
-
07:15
- 26 мая 2021
-
21:00
-
20:47
-
20:30
-
20:00