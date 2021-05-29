«Вегас» — «Миннесота»: результат 7-го матча НХЛ, кто победил, как сыграл Капризов

Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.



В составе победителей хет-трик оформил Маттиас Янмарк и ещё по одной шайбе забросили Николас Хаг, Макс Пасиоретти и Зак Уайтклауд. В составе гостей отличились Зак Паризе и российский нападающий Кирилл Капризов.



Таким образом, счёт в серии стал 4-3 и «Вегас» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, а «Миннесота» завершила участие в турнире.

Ставки на победу «Вегаса» принимались с коэффициентом 1.92: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1920 рублей. Успех «Миннесоты» шёл за 3.60, ничья — за 4.26.

Тотал больше 5.5 гола оценивался в 2.27, а тотал больше 7.5 гола — в 5.83. Победа «Вегаса» с форой (-3.5) шла за 6.50, точный счёт 6:2 — за 66.0.