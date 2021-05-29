«Вегас» — «Миннесота»: результат 7-го матча НХЛ, кто победил, как сыграл Капризов

Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей хет-трик оформил Маттиас Янмарк и ещё по одной шайбе забросили Николас Хаг, Макс Пасиоретти и Зак Уайтклауд. В составе гостей отличились Зак Паризе и российский нападающий Кирилл Капризов.
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 и «Вегас» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, а «Миннесота» завершила участие в турнире.
Ставки на победу «Вегаса» принимались с коэффициентом 1.92: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1920 рублей. Успех «Миннесоты» шёл за 3.60, ничья — за 4.26.
Тотал больше 5.5 гола оценивался в 2.27, а тотал больше 7.5 гола — в 5.83. Победа «Вегаса» с форой (-3.5) шла за 6.50, точный счёт 6:2 — за 66.0.
- 29 мая 2021
-
08:30
-
08:00
-
07:13
-
07:01
- 28 мая 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:03
-
08:00
-
07:15
- 26 мая 2021
-
21:00