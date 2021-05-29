«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Владимира Стогниенко на финал Лиги чемпионов

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» в рамках финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют — нет за 1.90.

«Понятно, что Гвардиоле и его команде есть повод нервничать – столько лет они шли к титулу, победить в Лиге чемпионов очень важно. Абстрагироваться от этого будет не так просто, поэтому они могут сыграть осторожнее, чем обычно.



На «Челси» меньше давления, но последние матчи не лучшим образом сложились – три поражения в четырёх играх, причём матчи были важные. Такой команды, оборона которой казалась уязвимой, больше нет.



Ещё один ключевой фактор – отношения Гвардиолы и Тухеля. Они в хороших, приятельских отношениях, очень друг друга уважают, в чём-то побаиваются и изучают, поэтому я допускаю, что будут какие-то сложные построения, например с ложными девятками.



Велик шанс, что игра получится не очень зрелищной и матч уйдёт в дополнительное время. Думаю, что хотя бы одна команда не забьёт в этом матче».