«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Александра Аксёнова на финальный матч Лиги чемпионов в Порту

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.90.

«Приближаемся к главному европейскому клубному событию – финал Лиги чемпионов. Он получается английским – «Манчестер Сити» против «Челси».



От чего можно оттолкнуться, рассуждая о перспективах команд? Финал – событие непредсказуемое. Достаточно взглянуть на финал Лиги Европы. Многие могут сказать, что недавно «Челси» обыгрывал «Манчестер Сити», но это была немного другая история – это была история, когда «Сити» мог позволить себе слегка расслабиться, так как чемпионство было уже в кармане, а состав был далеко не оптимальный. Мы понимаем, что в этом финале команда Гвардиолы будет совсем другая.



Да, Тухель показал, что он умеет очень здорово разбирать соперников, но, с другой стороны, «Челси» совсем недавно проиграл в финале Кубка Англии «Лестеру» — мы видим, что в концовке сезона «Челси» периодически буксовал, даже мог не попасть в Лигу чемпионов.



Мне кажется, что именно к этому матчу «Сити» подходит в лучшем физическом состоянии, да и по составу он лондонцев превосходит. Поставлю на чистую победу «Сити».