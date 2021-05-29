«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Алексея Смирнова на финал Лиги чемпионов 29.05.2021

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси».
Ставка: гол «Ман Сити» в первом тайме за 1.92.
«В текущем сезоне команды встречались три раза. Если в первом случае «горожане» переиграли лондонцев 3:0, то после прихода Томаса Тухеля синие дважды оказывались сильнее (1:0 и 2:1). Несмотря на последние результаты очных встреч, прямо сейчас у меня есть уверенность в успехе номинальных хозяев.
Я считаю, что «Челси» мог бы быть чрезвычайно опасен для «Манчестер Сити» в этом финале, но Пеп Гвардиола имел довольно много времени для того, чтобы изучить неуступчивого соперника. Испанский специалист, вероятно, пришёл к выводу, что для победы над клубом из Лондона нужно взвинчивать скорость своей атаки как можно чаще, а не просто владеть мячом и надеяться на пару голевых моментов.
Попути в финал нынешний «Челси» съел всех, кто пытался действовать против него аккуратно. Я думаю, что на этот раз небесно-голубые выберут более агрессивную модель игры для победы в Лиге чемпионов, поэтому хочу поставить на гол «Манчестер Сити» до перерыва".
- 29 мая 2021
-
16:19
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:13
-
07:01
- 28 мая 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00