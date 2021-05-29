«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Алексея Смирнова на финал Лиги чемпионов 29.05.2021

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: гол «Ман Сити» в первом тайме за 1.92.

«В текущем сезоне команды встречались три раза. Если в первом случае «горожане» переиграли лондонцев 3:0, то после прихода Томаса Тухеля синие дважды оказывались сильнее (1:0 и 2:1). Несмотря на последние результаты очных встреч, прямо сейчас у меня есть уверенность в успехе номинальных хозяев.



Я считаю, что «Челси» мог бы быть чрезвычайно опасен для «Манчестер Сити» в этом финале, но Пеп Гвардиола имел довольно много времени для того, чтобы изучить неуступчивого соперника. Испанский специалист, вероятно, пришёл к выводу, что для победы над клубом из Лондона нужно взвинчивать скорость своей атаки как можно чаще, а не просто владеть мячом и надеяться на пару голевых моментов.

Попути в финал нынешний «Челси» съел всех, кто пытался действовать против него аккуратно. Я думаю, что на этот раз небесно-голубые выберут более агрессивную модель игры для победы в Лиге чемпионов, поэтому хочу поставить на гол «Манчестер Сити» до перерыва".