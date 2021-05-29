«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на финал Лиги чемпионов 29 мая

Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.65, ничья за 3.45.

«Финал Лиги чемпионов. Впервые для «Манчестер Сити». Не впервые для «Челси». Здесь многое зависит от того, как команды играли, насколько оно хорошо знают друг друга, что стоит на кону для тренеров и клубов, а также, в каком состоянии коллективы подходят к этой встрече. Я думаю, что надо брать две ставки.



На 9 из 10 уверен, что игра получится низовой. Команды больше одного мяча в Лиге чемпионов не пропускали. «Челси» не завалил, но провёл ниже своих возможностей концовку сезона в Англии.



Я думаю, что тактика синих станет определяющей для хода этой игры. На мой взгляд, Пеп Гвардиола будет отталкиваться не только от себя, но и от соперника. Может, он будет играть именно от соперника, что случается нечасто.



Также я бы взял ничью в основное время. Мне кажется, история сдерживания может стать превалирующей в этой игре. Поэтому уверен на 7 из 10 в этой ставке.



Если хотите прогноз на счет в основное время, то это лотерея, но мне кажется, что игра завершится со счетом 1:1».