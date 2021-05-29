«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Романа Нагучева на финальный матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Роман Нагучев дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: победа «Ман Сити» за 1.91, тотал больше 2.5 гола за 2.26.

«Только две из последних семи игр между «Манчестер Сити» и «Челси» завершились букмекерским «низом».



Но довольно часто эти команды играют между собой, в последние два года даже слишком часто. Случается это в разных турнирах. Теперь они добрались до Лиги чемпионов.



Поэтому мне кажется, что можно было бы взять событие, которое случилось даже при нерезультативном Томасе Тухеле. Я думаю, что в этом матче пройдет ставка ТБ 2.5 гола. Это раз.



Также я не верю в победу «Челси» по одной простой причине. Синие не могут быть сильнее «Манчестер Сити», который в конце сезона находится в великолепной форме. Он продемонстрировал её в игре против «Эвертона». Есть странная закономерность: если немецкий тренер проигрывает финал, то через год он его выигрывает. Так было с Юргеном Клоппом.



В прошлом сезоне финал проиграл Томас Тухель. Но я думаю, что сейчас конкурент у него слишком сильный. К тому же, «Манчестер Сити» искушён.



Поэтому я думаю, что команда Пепа Гвардиолы одержит победу, а игра будет верховой. Я бы даже рискнул и предположил, что «горожане» выиграют со счётом 2:1. Но предпочту не так сильно рисковать. Я думаю, что в этом матче будет забито около трёх голов».