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«Манчестер Сити» — «Челси»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к финалу Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Челси»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к финалу Лиги чемпионов
Пётр Кондаков
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29 мая в финальном матче Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Начало — в 22:00 мск. Кто завоюет главный трофей европейского футбола?

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