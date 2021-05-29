«Манчестер Сити» — «Челси»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к финалу Лиги чемпионов
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29 мая в финальном матче Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Начало — в 22:00 мск. Кто завоюет главный трофей европейского футбола?
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