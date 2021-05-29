«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Эльвина Керимова на финал Лиги чемпионов 29 мая

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: победа «Манчестер Сити»за 1.90.

«Так бывает, что встречаются команды из одного чемпионата, которые встречались в этом сезоне трижды. Любопытно, что дважды одерживал победу «Челси». Это можно считать неожиданностью, учитывая, что «Манчестер Сити» доминирует в Англии и в мировом футболе прямо сейчас. Эта команда хорошо держит мяч, привыкла диктовать свои условия соперникам.



Если сравнивать команды, то нужно оценивать несколько компонентов. Эти команды очень похожи, обе строят игру на очень высоком и интенсивном прессинге. Обе хороши в комбинационной игре, создают большое количество моментов у чужих ворот. Есть проблемы с реализацией, особенно у «Челси», но создают моменты они исправно.



В составах команд нет какого-то яркого бомбардира. Обе команды хороши на стандартах. Словом, две организованные и классные команды, строящие свою игру на прессинге, делающие ставку на владение мячом. Но, скорее всего, первым номером будет играть «Сити».



Две победы «Челси» над «Сити» — это не случайность, но я думаю, третью победу подряд «Челси» не одержит. Это будет уже слишком, так как на мой вкус фаворит – «Манчестер Сити». Это исторический шанс для Гвардиолы выиграть Лигу чемпионов не с Месси и «Барселоной», а с другой командой. Он все эти годы к этому шёл.



Потенциальную победу «Сити» мы воспримем как должное, а победу молодой команды Тухеля мы воспримем как сенсацию. Никто до начала турнира не ставил на «Челси». Не буду изобретать велосипед, думаю, что «Сити» должен выиграть в основное время. Думаю, что в решающем матче сезона доминирующая команда сезона и лучший тренер мира должны выложить все карты на стол. Думаю, что «Сити» своего добьётся, так как он очень силён в атаке».