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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на финальный матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на финальный матч Лиги чемпионов
Алексей Серяков
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Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Финал Лиги чемпионов, разумеется, привлекает огромное внимание – два английских клуба «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют между собой.

Для каждой команды это очень важная история. Пеп Гвардиола пока не выигрывал больших европейских титулов за пределами «Барселоны», а Томас Тухель недавно пришёл в «Челси» и очень сильно перестроил свою команду.

Мне кажется, что букмекеры слегка переоценивают «Сити». Да, по составу команда более сыгранная и мощная, но «Челси» показал, что умеет конкретно к Гвардиоле хорошо готовиться. Я думаю, что финал исключением не станет, тем более, что я предвижу достаточно осторожный футбол.

Очень хороший вариант на эту игру – «обе забьют». Осторожность не означает, что команды будут сидеть в обороне. «Сити» вообще этого не умеет, а «Челси» делать этого не будет, а просто будет искать свои шансы».

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