«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Егора Титова на финальный матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.60.

«Снова у нас английский финал в Лиге чемпионов — спустя всего два года. И, думаю, эта встреча получится куда более напряжённой. Уровень соперников сопоставим, составы классные, глубокие. При этом, конечно, в совсем разный футбол играют команды. «Сити» старается контролировать мяч, растягивать оборону, «Челси» всего этого не нужно, он старается быстро проводить атаки. Это либо контратаки, либо атаки, организованные за счёт высокого отбора. Кстати, примерно так был забит решающий мяч в матче этих команд в полуфинале Кубка Англии, когда «Челси» выиграл 1:0.



Все ждут достаточно осторожной игры, не очень результативной. Но я думаю, что всё будет не совсем так. Достаточно кому-то быстро забить, и тогда игра сразу поменяется, в особенности если это сделает «Сити». Тогда «Челси» придётся играть гораздо активнее, отсидеться сзади уже не получится. А «Сити» вполне способен организовать быстрый мяч. Де Брейне горазд на выдумки — может придумать классный пас, может сам пробить. В отличном состоянии Марез, от которого натерпелся «ПСЖ».



Болельщики будут присутствовать на матче, и это должно вдохновить футболистов обеих команд. Жду результативного футбола. Поэтому ставлю на вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Уверен в ставке на 7 из 10».