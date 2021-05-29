«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Дмитрия Симонова на финал Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.96.

«Пеп Гвардиола должен брать Лигу чемпионов спустя 10 лет после второй победы там с «Барселоной». Создавая проект «Ман Сити», лучший тренер современности прошёл через большие успехи и неудачные эксперименты. Не сломался, когда, казалось бы, всё рухнуло — «Сити» грозились исключить из Лиги чемпионов за финансовые нарушения. Другой тренер мог бы всё бросить и сбежать — Гвардиола благородно остался, и судьба его вознаградила. В финале в Португалии я ставлю на него, несмотря на то, что за весну Тухель выиграл у Гвардиолы два матча (1:0 и 2:1).

Но сейчас победа «Челси» по качеству игры команды и уровню будет несправедливой. Лондонцы сейчас не являются лучшей в мире командой. Впрочем, предыдущий успех «Челси» в ЛЧ тоже был добыт по-своему. Но на этот раз должна восторжествовать справедливость. Стоит также отметить не лучшую форму «Челси» — три поражения в четырёх последних матчах, всего четыре забитых мяча.



Выберу чистую победу «Сити», хотя не исключаю ничью и ухода в овертайм, поэтому любителям осторожных ставок рекомендовал бы просто итоговую победу «горожан» любым способом за 1.45».