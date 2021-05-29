В «Фонбет» назвали ставки россиян на финал Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Челси»

Финальный матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Челси» начнётся сегодня, 29 мая, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



65% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу манкунианцев, 23% — на «Челси», ещё 12% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум три гола, поставлено 83% объёма рынка при коэффициенте 2.20. 17% приходится на то, что в матче будет меньше трёх голов (коэффициент 1.70).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу команды Пепа Гвардиолы. На этот исход поставлено 51% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех лондонского клуба (23%), на то, что обе команды забьют (15%), на ничью в основное время (8%) и ТБ 2.5 гола (3%).



Самая крупная ставка, принятая на матч, — 1 млн рублей. Игрок поставил эти деньги на победу «Ман Сити» в основное время. Средний размер ставки на матч — 300 рублей.