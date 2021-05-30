Швейцария — Россия: обзор матча ЧМ-2021, кто выиграл, авторы голов

Сборная России в пятом матче на ЧМ-2021 по хоккею обыграла команду Швейцарии со счётом 4:1.



На 36-й минуте, при игре в большинстве, Антон Бурдасов прошёл с шайбой по правому флангу, сблизился с воротами и броском в дальний угол вывел россиян вперёд. На 49-й минуте нападающий швейцарцев Нико Хишир сравнял счёт в матче.



На 51-й минуте Павел Карнаухов снова вывел вперёд сборную России. Сергей Толчинский получил передачу от Александра Барабанова, прошёл по флангу и после контакта с защитником в падении отдал передачу на Карнаухова. На 53-й минуте Сергей Толчинский убежал от защитника и реализовал выход один в ноль, а за секунду до конца оформил дубль броском в пустые ворота.



Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 2.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2000 рублей. Успех Швейцарии оценивался в 3.40, а ничья — в 4.50.



На тотал меньше 5.5 шайбы давали 1.74, на победу сборной России с форой (-2.5) — 4.50. Точный счёт 4:1 в пользу россиян был доступен за 20.0.