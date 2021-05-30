Кей Нисикори — Александро Джанесси: прогноз Павла Кириченко на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Павел Кириченко дал прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» между Кеи Нисикори и Александро Джаннесси.

Ставка: тай-брейк в матче — нет за 1.72.

«В воскресенье в рамках первого круга «Ролан Гаррос» скрестят ракетки Кеи Нисикори и Александро Джанесси.



Экс-игрок первой десятки японец Кеи Нисикори пока далёк от своих лучших времён, однако картина его игр не меняется. Кеи довольно нестабилен на своей подаче и хорош на приёме. Нисикори этой весной брал сет 6:2 у Надаля и проигрывал на грунте только топам. Чего ожидать от Нисикори сейчас предсказать сложно, например на прошлом «Ролан Гаррос» он сыграл два пятисетовика — прошёл Эванса (три из пяти сетов завершались счетом 6:1), уступил Травалье.



Александро Джаннесси всю карьеру выступает на уровне челленджеров и участие в основной сетке Шлема для него уже успех.В своей карьере, по нынешней весне и в пройденной квалификации итальянец надёжностью на подаче не выделялся. Рядовой грунтовик уровня второй сотни рейтинга АТР.



Подводя итог, в матче Нисикори и Джаннесси шансов на брейки должно быть немало у обоих игроков. При таком раскладе вероятность тай-брейка не слишком высокая. Конечно же, основной расчёт на победы японца в сетах с преимуществом в брейк, но и итальянец вполне может выстрелить, если Кеи сыграет не лучшим образом. Поэтому предлагаю здесь ставку против тай-брейка в матче».