«Манчестер Сити» — «Челси»: результат финала Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.



На 37-й минуте защитник «Челси» Тьяго Силва получил повреждение, столкнувшись с полузащитником «Сити» Филипом Фоденом. Спустя пару минут Силву заменил защитник Андреас Кристенсен.



На 43-й минуте полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт. Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Хаверцу, который переиграл голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота. На 60-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил травму в столкновении с защитником «Челси» Антонио Рюдигером и был заменён. Бельгиец покинул поле в слезах.

Ставки на победу «Челси» принимались с коэффициентом 4.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4500 рублей. Вероятность ничьей оценивалась в 3.60, а победы «Манчестер Сити» — в 1.97.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.71, а тотал меньше 1.5 гола — за 3.20. «Обе забьют — нет» оценивался в 1.91, а итоговый успех «Челси» — в 2.75.

Победа лондонцев в первом тайме и матче шла за 7.80, а точный счёт 1:0 в пользу «Челси» — за 10.0.