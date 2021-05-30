Италия — Канада: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Италия – Канада.

Ставка: победа Канады с форой (-5) за 1.69.

«Родоначальникам надо влезать в плей-офф «хоть чучелом, хоть тушкой», не мытьём, так катаньем и «хоть сам ложись». Поэтому церемониться с итальянцами они не станут. Впрочем, с «макаронниками» на этом чемпионате мира никто не церемонится, бедные итальянцы, конечно, лезут из кожи вон, но уровня их сборной пока не хватает даже на одно-единственное очко.



А уж на этот раз не хватит точно, поскольку и канадцы потихоньку разогнались, и деваться им уже некуда. Да и победа над несчастной Италией, собственно говоря, им ничего не гарантирует, тогда как потеря даже одного-единственного очка почти точно гарантирует непопадание в плей-офф. Конечно, если «кленовые» туда не попадут, в Канаде тут же сделают вид, что там ни о чём знать не знают, ведать не ведают, «какой-такой павлин-мавлин?» и вообще, кто-то собрал первых попавшихся бомжей на улице, напялил на них майки с кленовым листом, но это их проблемы.



Безусловно, дальнейшая судьба Канады на этом чемпионате будет решаться в матче с Финляндией. Но для того, чтобы горячие финские парни стали вершителями канадских судеб, родоначальникам надо мочить итальянцев. И итальянцы будут замочены, можете в этом не сомневаться. Конечно же, в основное время и под двузначное число шайб в преимуществе».