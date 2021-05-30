Италия — Канада: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Италия – Канада.
Ставка: победа Канады с форой (-5) за 1.69.
«Родоначальникам надо влезать в плей-офф «хоть чучелом, хоть тушкой», не мытьём, так катаньем и «хоть сам ложись». Поэтому церемониться с итальянцами они не станут. Впрочем, с «макаронниками» на этом чемпионате мира никто не церемонится, бедные итальянцы, конечно, лезут из кожи вон, но уровня их сборной пока не хватает даже на одно-единственное очко.
А уж на этот раз не хватит точно, поскольку и канадцы потихоньку разогнались, и деваться им уже некуда. Да и победа над несчастной Италией, собственно говоря, им ничего не гарантирует, тогда как потеря даже одного-единственного очка почти точно гарантирует непопадание в плей-офф. Конечно, если «кленовые» туда не попадут, в Канаде тут же сделают вид, что там ни о чём знать не знают, ведать не ведают, «какой-такой павлин-мавлин?» и вообще, кто-то собрал первых попавшихся бомжей на улице, напялил на них майки с кленовым листом, но это их проблемы.
Безусловно, дальнейшая судьба Канады на этом чемпионате будет решаться в матче с Финляндией. Но для того, чтобы горячие финские парни стали вершителями канадских судеб, родоначальникам надо мочить итальянцев. И итальянцы будут замочены, можете в этом не сомневаться. Конечно же, в основное время и под двузначное число шайб в преимуществе».
- 30 мая 2021
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:11
-
07:30
- 29 мая 2021
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:29
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:19
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30