Беларусь — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Беларусь – Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-1.5) за 1.65.

«Поражение накануне сборной Швейцарии от россиян не делает судьбу белорусов менее печальной. Да и что может быть печальнее последнего места в групповом турнире. Даже ниже, извините за выражение, Великобритании. «Шо, мы апять у полной задныце?» — строго спросит по возвращении Батька, после чего привычно перетряхнёт Федерацию хоккея Беларуси. Взрывной волной заденет минское «Динамо». В общем, достанется всем, включая тех, кто не имеет ни к сборной, ни к хоккею никакого отношения.



То есть, с одной стороны, братьям-славянам надо хотя бы сбежать с последнего места в группе. Потому что находиться в турнирной таблице ниже сборной Великобритании – это уже хоккейное дно. Но и сборной Швейцарии, даже с учётом того, что наши накануне неплохо их повозили и помучили, цацкаться с белорусами никак нельзя. Плотность на самом верху группы «А» такова, что, потеряв даже одно очко, можно потерять и плей-офф. Швейцарцам такая перспектива даром не нужна, они ещё вчера возглавляли эту самую группу «А», поэтому сборную Беларуси они будут выворачивать «мехом внутрь», и пусть та отдыхала перед матчем сколько угодно.



Резюме: быть Беларуси битой. И снова, и опять. И в основное время. И с разницей в счёте минимум в пару шайб, а то и больше».