Швеция – Словакия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Швеция – Словакия.

Ставка: ничья за 4.88.

«Словаки в этом матче могут спокойно проиграть. Шведы проиграть не могут. Более того, они не могут проиграть три последних матчах группового турнира подряд. Британцев, слава тебе, Господи, обыграли. Но впереди два лидера группы, «двойной матчболл» у соперников без права на осечку.



Раньше, конечно, это было серьёзным основанием для того, чтобы полностью мобилизоваться и играть «на разрыв аорты». Сейчас само такое определение становится достоянием истории. Честь флага, гордость за страну и т.д. постепенно переводятся современной европейской политикой в разряд рудиментов. И рвать за это филейную часть нынешнее цивилизованное человечество ещё, может быть, не разучилось, а может, уже и не умеет. Вот и посмотрим.



На мой взгляд, шведы перерабатываться не станут. У них нынче такая сборная, что не перерабатывается. Хватит мастерства, чтобы спокойно переиграть уставших словаков – хорошо. Не хватит – пусть через год НХЛовцы за нас реабилитируются.



С таким подходом ставлю на ничью в основное время, потом уже шведы выжмут из совсем умученных словаков второе очко. Поможет им это или нет, посмотрим. Но шведов как-то совсем не жаль».