Виктория Азаренко — Светлана Кузнецова: прогноз Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч чемпионата Франции Виктория Азаренко – Светлана Кузнецова.
Ставка: победа Азаренко с форой (-4.5) за 1.75.
«Достаточно интересный матч. Обе большие титулованные теннисистки, победительницы «Больших шлемов», много других титулов (как в одиночном, так и в парном разряде). Они очень хорошо играют в паре. Девушки уже взрослые, опытные — Кузнецовой 35 лет, Азаренко — 31 год.
Они десять раз играли между собой — 6:4 ведёт Азаренко. Последний раз Кузнецова побеждала Азаренко в 2009 году. В этом сезоне девчонки встречались между собой на турнире в Дохе, и Азаренко довольно легко победила в двух сетах – 6:2, 6:3. У Кузнецовой не было игровой практики больше двух месяцев. Причиной тому являлась травма.
Думаю, Азаренко находится в лучшей физической форме. И Азаренко, и Кузнецова постараются показать свой лучший теннис. У кого это сделать лучше получится? Скорее всего, Азаренко победит. Ставим на её победу с форой».
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