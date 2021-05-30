Роман Сафиуллин — Карлос Табернер: прогноз Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч чемпионата Франции Роман Сафиуллин — Карлос Табернер.
Ставка: победа Табернера с форой (-5.5) за 1.65
«23-летний россиянин Роман Сафиуллин (181-я ракетка мира) прошёл в основную сетку через квалификацию. Его соперником будет ровесник — испанец Карлос Табернер (137-я ракетка мира). Он тоже добрался до основной сетки через отборочную квалификацию, дорога эта далась ему легче, чем Сафиуллину.
Россиянин впервые выступает в Париже, до этого он даже не играл в квалификации. И вот с дебюта прошёл сразу же в основную сетку. Молодец! Табернер ранее играл отборочный раунд в 2018 году, добрался он тогда до основной сетки и в первом же круге проиграл.
По личным встречам 1:0 ведёт испанец. Единственный матч между собой они сыграли на земле, в 2017 году. Тогда Табернер довольно легко расправился с Сафиуллиным. Думаю, что и сейчас результат будет таким же. Испанцы любят земляное покрытие, всё время на нём тренируются. Они более приспособленные к ним, физически очень развиты. Выбираю ставку — победа Табернера с форой».
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