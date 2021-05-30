Финляндия — Латвия: прогноз Анатолия Емелина на матч ЧМ-2021

Советский и российский хоккеист, тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия – Латвия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-1.5) за 1.81.

«Хозяева чемпионата мира будут умирать на льду, но бешеная самоотдача им не поможет. По большому счёту, прибалты на турнире не обыграли ни одного сильного соперника. Команда Боба Хартли категорически не способна брать своё. Позволить Норвегии дожить до буллитов, а потом ещё и проиграть серию – с такой расточительностью в плей-офф не выходят.



Финны не простят латышам ни атакующей безыскусности, ни оборонительной расхлябанности. Чемпионы мира уверенно победят с разницей? думаю, в две-три шайбы. И, скорее всего, не позволят сопернику забросить ни одной. Свои мечты о домашнем четвертьфинале прибалты уже похоронили. Очки надо было брать в середине группового турнира, а не рассчитывать на чудо в тяжёлой концовке.



Выбираю ставку победа финнов с форой (-1.5)».