Швеция — Словакия: прогноз Владимира Плющева на матч чемпионата мира по хоккею

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швеция – Словакия.



Ставка: победа Швеции за 1.64.

«Сборная Швеции оказалась в трудном положении, куда она загнала себя сама серией неудач на старте турнира. Теперь даже две победы в основное время, которые позволят набрать шесть очков, не являются гарантией того, что команда попадёт в плей-офф. Её судьба находится в чужих руках, тогда как словацкой сборной достаточно в двух оставшихся играх группового турнира набрать всего одно очко, чтобы пройти дальше.



Нужно не забывать о том, что словаки будут проводить второй матч за два дня. А игра в субботу против датчан получилась очень нервной и тяжёлой, хотя и закончилась победой со счётом 2:0. Мне кажется, что «тре крунур» злые на самих себя, они выйдут и решат в конкретном матче все вопросы в свою пользу. Не сомневаюсь в том, что класс их игроков гораздо выше, а с концентрацией и настроем проблем не будет. Победа сборной Швеции в основное время».