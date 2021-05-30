Финляндия – Латвия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Финляндия – Латвия.

Ставка: победа Финляндии с форой (-1.5) за 1.87.

«Красивая сказка для латышей закончилась. Они вылетели из зоны плей-офф, чтобы уже никогда туда не вернуться. У них остаются матчи с лидером группы, командой Финляндии, а также сборной Германии, которая совсем недавно возглавляла группу, а теперь и вовсе рискует, как и Латвия, остаться без плей-офф. И откуда тут взяться шансам у хозяев нынешнего чемпионата?



Ситуация усугубляется тем, что финны и латыши, по большому счёту, играют в один и тот же хоккей. Точнее будет так: у горячих финских парней в арсенале имеется, помимо всего прочего, «латышский вариант», который они знают лучше латышей, играют в него, сиречь в «усушку-утруску», куда более сильнее, чем латыши. И вообще, этот вариант им уже принёс пару чемпионских титулов. Латышам он пока принёс победу над «никакущей» Канадой, много эмоций, но никакого особенного результата. А предпоследние мечты будут разбиты в матче с Финляндией, после чего злобные немцы дотопчут всё остальное.



Поэтому, не мудрствуя лукаво, спокойная, «в рабочем порядке», победа сборной Финляндии в основное время и со скромным преимуществом в пару шайб. Скромность людей украшает, и лидеру группы Б она будет как нельзя кстати».