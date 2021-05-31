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Россия — Швеция: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2021

Россия — Швеция: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2021
Пётр Кондаков
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Россия — Швеция.

Ставка: победа России в матче за 1.65.

«С одной стороны, в этом матче сложно предсказать итоговый результат, потому что встречаются команды, игроки в которых приблизительно равного класса. Но на этом чемпионате шведы, несмотря на хороший подбор игроков, сами на себя не похожи. И сейчас я уже не верю в Швецию. Думаю, она уже не попадёт в плей-офф. Считаю, проиграв чехам, ведя в счёте 2:0, шведы упустили свой шанс продолжить борьбу за титул.

Россия выглядит хорошо, в последнем матче обыграла швейцарцев, улучшает игру от матча к матчу. Плюс шведы будут играть второй матч за два дня, поэтому я ставлю на Россию. Россия в любом случае будет играть в этом матче на победу, чтобы не дать шведам продолжить борьбу на турнире ни при каких обстоятельствах.

Мне кажется, будет аккуратная и достаточно закрытая игра. Может быть, россияне будут действовать чуть более рискованно и открыто и владеть инициативой. Шведам будет важно забросить первыми, использовать большинство, тогда будет шанс побороться в этом матче. Но мне кажется, победит Россия, а в основное время или нет — сложно сказать», — сказал Вуйтек.

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