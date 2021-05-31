Александр Бублик — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр Бублик — Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: ТБ 36.5 за 1.86.



«Стартовал «Ролан Гаррос» в это воскресенье. Все лучшие теннисисты планеты собрались в Париже.



В первом круге Даниил Медведев попал на Сашу Бублика. На самом деле у них очень большая разница в рейтинге. Но именно в этой части сезона я бы сказал, что соперник у Медведева неудобный. Все потому, что Даниил ни разу на «Ролан Гаррос» не проходил барьер первого круга. На грунте он играть не любит.



Нельзя говорить, что совсем не умеет. Победы у него были, но если сравнить его выступления на харде и на грунте, то как будто играют два разных человека. Всё из-за того, что высоко отскакивает мяч на грунте, очень высокая точка удара. Не любит и пока никак не может приспособиться к такому покрытию Медведев. Рано или поздно, но эта чёрная полоса должна закончиться, возможно, даже в этом сезоне.



Скорее всего, Бублик окажет сопротивление. У него хорошая подача. Он неплохо настраивается на теннисистов топ-10 и топ-20, так как ему вроде бы и терять нечего. Я не стану говорить сейчас о победе, но Бублик будет давить, выходить к сетке.



Здесь очень многое будет зависеть от того, готов ли сражаться Медведев и может ли сохранить спокойствие. Думаю, что более 36,5 гейма будет сыграно и точно пару сломанных ракеток мы увидим во время этого матча», — сказала Чакветадзе.