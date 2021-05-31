США — Германия: прогноз Павла Лысенкова на матч группового этапа ЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира между США и Германией.



Ставка: ТМ 5.5 за 1.88.



«Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Сейчас США идут вторыми в группе, набрав 12 очков. И впереди у них игры с немцами и итальянцами. Проиграть Италии невозможно, это очень слабая сборная. Поэтому американцы уже вышли в плей-офф.



Германия имеет девять очков, и у немцев впереди матчи с США и Латвией, причём последняя игра пройдёт при 2600 болельщиках. Наконец-то латышей станут пускать на трибуны. И как раз тот матч 1 июня будет за выход в плей-офф.



Немцы просто обязаны будут победить США, чтобы улучшить свои шансы на плей-офф. Но сколько я видел здесь американскую сборную, эта команда показывает хороший и системный хоккей. Мне кажется, она выступает сильнее, чем Германия. Вся проблема в том, что даже на победу США в основное время дают очень маленький коэффициент.



Я бы в этом матче взял кэф 1.88 на то, что в основное время не будет пробит тотал больше 5.5 шайб. Типичный матч сборной США на турнире — 2:1 с норвежцами или вот 3:0 с Казахстаном. Там акцент делается не на атаку, а на системность игры. Немцы, проигравшие финнам (1:2) или победившие Канаду (3:1), стараются такую же систему найти», — сказал Лысенков.