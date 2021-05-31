Дарья Касаткина — Мисаки Дои: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Дарья Касаткина — Мисаки Дои в 1-м круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: ТМ 19.5 за 1.88.



«Можно сказать, что Дарье Касаткиной со жребием повезло. Не показывает она уверенной игры, чтобы не переживать за результат матча стартового круга, но всё-таки с Дои справляться необходимо. Японка на грунте не очень хорошо себя чувствует. На харде ей гораздо проще использовать скорость чужих ударов, переходить в контратаки. Здесь нужно что-то придумывать самой. Касаткина же как раз много работает на грунте, у нее испанский тренер. И были у Даши успехи на земляных кортах. Здесь просто важно не сбиться на ошибки и сконцентрированно провести матч.



У Дои на грунте четыре поражения подряд. Пусть ей и удавалось зацепиться в матчах со Звонарёвой, Чжан Шуай, но уверенности на этом покрытии японка совсем не чувствует.



Легко должна побеждать Касаткина. Она и сама понимает, что ей нельзя на нервах проходить первый круг, тратить лишние силы. Предположу, что меньше 19,5 геймов будет сыграно в этой встрече», — сказала Чакветадзе.