Россия — Швеция: прогноз Павла Лысенкова на игру ЧМ-2021 в Риге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира между Россией и Швецией.



Ставка: победа России в основное время за 2.06.



«Давайте обсудим матч этого непредсказуемого чемпионата мира и постараемся попасть в яблочко в матче Россия — Швеция. Что я об этом думаю?



Для Швеции матч очень важен. Нужно побеждать Россию в основное время, иначе они не попадают в плей-офф. Они и так могут туда не попасть. У чехов на матч меньше, и они могут обогнать, но шведы всё равно должны биться. Может быть, для них это последний матч на этом чемпионате.



У России будет также высокая мотивация, так как надо набирать очки со шведами. Беларусь мы обыграем, но есть ещё Словакия, есть Швейцария. При раскладе нужно быть выше своих соперников, чтобы занимать первое место в группе.



Интересно сказал президент Федерации хоккея Вячеслав Третьяк о том, что шведов нужно наказывать и не пускать их в плей-офф. Не уверен, что нужна именно такая мотивация, но это показывает, как к матчу относится наша сторона. Никто шведам поблажки давать не будет.



Кроме того, известен уже состав сборной России. Шалунов остаётся в запасе. Михаил Григоренко возвращается в состав и будет играть в первом звене. Владимир Тарасенко будет играть в третьем звене. Будет играть и Дмитрий Орлов в паре с Зубом, который после повреждения возвращается в состав. У нас будет вполне боеспособная команда, которая подходит к плей-офф и наиграется со шведами и белорусами. Останется дождаться Сергея Бобровского, который, наверное, выйдет в четвертьфинале.



Думаю, сборная России все же сильнее Швеции и должна побеждать. Опять же наша команда накануне отдыхала, а шведы играли. Полагаю, в этом матче стоит взять победу России в основное время за кэф 2.06. Я хочу зайти именно с таким предложением.



Пытался ставить на победу Швейцарии, чтобы компенсировать потери, но Россия играет удачно на этом чемпионате, не считая матча со Словакией. В первую очередь радует, как наша команда действует в обороне. Защитники из НХЛ очень надёжны, много блокированных бросков. Самонов играет хорошо.



Смотрите чемпионат мира. Скоро плей-офф, скоро самое интересное», — сказал Лысенков.