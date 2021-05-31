Чехия — Дания: прогноз Павла Лысенкова на встречу хоккейного ЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира между Чехией и Данией.
Ставка: победа Чехии с форой (-2.5) за 2.07.
«Казалось, что чехи провалят этот чемпионат мира. Но у них интересный подбор игроков, и эта сборная уже взялась за ум, пробившись в зону плей-офф.
При этом у Чехии и Дании — по восемь очков, причём датчане проводят последний матч в группе. А у Чехии в запасе ещё будет дерби ЧССР со словаками.
И не будем забывать, что на финиш могут накатить шведы. У них есть шанс, если они одержат две победы в основное время, — над Словакией и Россией. Это будет крайне тяжело, но теоретически возможно.
В общем, Чехия будет рубиться с Данией за выход в плей-офф, и путёвка будет стоять на кону. Есть ли шанс у датчан? Да, это крепкая сборная, но всё-таки чехи выше классом.
Я бы в этом матче взял кэф 2.07 на то, что Чехия победит в основное время с форой в 2.5 шайбы. То есть с разницей от трёх голов. Например, как вот Россия обыграла датчан со счетом 3:0 — такой прогноз при этом кэфе зашел бы идеально. Искать сенсацию, ставя на Данию, я бы тут не стал. А угадывать тотал больше-меньше рискованно, потому что датчане умеют запираться в обороне. Поэтому я иду за разницей», — сказал Лысенков.
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