Чехия — Дания: прогноз Владимира Вуйтека на игру группового турнира ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового турнира ЧМ-2021 Чехия — Дания.



Ставка: победа Чехии за 1.31.



«Чехии ничего не остаётся, кроме как побеждать в этом матче. Команда уже пришла в себя и неплохо играет. Дания неплохо обороняется, но не думаю, что у чешской команды возникнут сложности, 3-4 шайбы она забросит. Чехия улучшает игру, в последних двух матчах команда действовала уже по-другому, чем в первых матчах. Видно, что игровые взаимодействия процентов на 70 стали лучше и появились уверенность и настрой.



Этот матч для Дании — последний на турнире, но они, мне кажется, в игре против Словакии упустили свой шанс побороться за плей-офф. Дания сыграла плохо первый период, а потом была равная игра, но Словакия смогла забить, а датчане — нет. Вообще Дании на этом чемпионате в матчах против сильных команд тяжело даются заброшенные шайбы. Исключение — только матч против Швеции.



Считаю, Дания не сможет побиться против Чехии. И ещё поставлю на количество голов Дании. Полагаю, она способна забросить максимум одну шайбу», — сказал Вуйтек.