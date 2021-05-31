Казахстан — Норвегия: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Казахстан — Норвегия.
Ставка: победа Казахстана с форой (-1.5) за 2.25.
«Несмотря на то что братья-казахи не устояли супротив родоначальников, положительных эмоций от их участия в чемпионате мира меньше не стало. Они вместе со Швецией завершают групповой турнир на сутки раньше, чем все нормальные люди. Ну, не одни они, там ещё Дания с Норвегией тоже освобождаются «условно-досрочно». Но если двое последних поедут домой, то Швеция с Казахстаном, скорее всего, поедут в плей-офф. И, чтобы казахи точно туда поехали, им надо в своём последнем групповом матче вынести норвегов. И я не вижу ровным счётом никаких предпосылок к тому, что казахстанцы этого не сделают.
Ну, хорошая у них команда, боевая и духовитая. У норвежцев же, которые ранее отличались именно этим, на этот раз не сборная, а что-то непонятное. Которое сумело уделать расслабившихся латышей да Италию, на которой оттоптались все. Надеюсь, что супротив Казахстана, великого и ужасного, норвежских мощей не хватит и наши географические соседи пойдут всех пугать в четвертьфинале. Может быть, кстати, и нас.
Итак, победа сборной Казахстана в основное время. Ещё раз двузначного количества заброшенных шайб, которые казахи наваляли «макаронникам», мы, конечно, не увидим. Но преимущество соседей должно быть приличным», — сказал Лебедев.
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