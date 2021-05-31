В «Фонбет» назвали ставки игроков на матч Россия — Швеция на хоккейном ЧМ — 2021

Матч Россия — Швеция на ЧМ-2021 по хоккею начнётся сегодня, 31 мая, в 20:15 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



82% денег, поставленных на исход матча в основное время, приходится на победу россиян, 14% — на Швецию, ещё 4% — на ничью.



На то, что команды забросят как минимум шесть шайб, поставлено 55% объёма рынка при коэффициенте 2.15. 45% приходится на то, что в матче будет меньше 5.5 шайб (коэффициент 1.70).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу команды Валерия Брагина. На этот исход поставлено 48% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех Швеции (35%), на выигрыш России с учётом овертайма и буллитов (11%), на ничью в основное время (5%) и на непроигрыш России по итогам 60 минут встречи (1%).



Самая крупная ставка, принятая на матч, — 100 тыс. рублей. Игрок поставил эти деньги на победу России в основное время. Средний размер ставки на матч — 300 рублей.