Россия — Швеция: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу хоккейного ЧМ — 2021
Поделиться
Сегодня, 31 мая, в матче группового этапа ЧМ-2021 по хоккею сыграют сборные России и Швеции. Начало встречи — в 20:15 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Россия — Швеция.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 31 мая 2021
-
13:51
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 30 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:11
-
07:30
- 29 мая 2021
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам