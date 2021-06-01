Россия — Швеция: обзор матча ЧМ-2021, кто выиграл, авторы голов, турнирная таблица

В матче чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.



На девятой минуте после передачи Адриана Кемпе форвард Оскар Линдберг нанёс бросок. Александр Самонов отразил его, но на добивание успел Йеспер Фрёден, реализовавший большинство.



На 53-й минуте Антон Слепышев с передачи Дмитрия Орлова сравнял счёт. Через 12 секунд Александр Барабанов вывел россиян вперёд, добив шайбу после броска Владимира Тарасенко. На 56-й минуте Виктор Олофссон восстановил равенство в счёте. Победный буллит реализовал Владимир Тарасенко.



Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 4.88: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4880 рублей. Успех России оценивался в 1.86, а победа Швеции — в 3.70.



Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.47. На точный счёт 2:2 предлагали 11.0, на итоговую победу России — 1.60.

Эта победа обеспечила России выход в плей-офф ЧМ-2021. Вместе с тем стало известно, что сборная России может сыграть с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира — 2021.