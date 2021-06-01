Польша — Россия: прогноз Константина Генича на контрольный матч

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч по футболу Польша — Россия.



Ставка: Польша не проиграет и ТБ 1.5 за 1.72.



«Все ближе и ближе чемпионат Европы. Скоро уже и открытие, которое состоится 11 июня. Сборная России проведёт свой первый матч 12 июня против лучшей команды по рейтингу ФИФА на данный момент — команды Бельгии.



До матча с Бельгией Россия проведёт два контрольных матча. Первая игра пройдёт во Вроцлаве против Польши. Потом уже в Москве сыграем против Болгарии.



Чего ждать от матча против Польши? С этой командой мы уже играли несколько раз. На Евро-2012 сыграли вничью, и в последние встречи были ничьи. Вообще у Черчесова с контрольными матчами всё складывается не очень хорошо. Помните 2018 год, когда Россия готовилась к домашнему мундиалю? Мы играли с очень сильными соперниками, но играли неудачно.



То, что сейчас сборная России делает в Австрии на сборах, подталкивает меня не к тому, что она будет еле передвигаться по полю, а к тому, что она будет не готова. Нагрузки были серьёзные. Я следил за тем, что происходит в Австрии, по специальному дневнику РФС-ТВ, из-за тех нагрузок «ножки не побегут». Возможно, лучше ситуация будет к матчу с Болгарией.



Мне кажется, что Черчесов может готовить сборную так, чтобы она вышла на пик не к матчу с Бельгией, а именно к матчу с Финляндией и потом — к решающему матчу с Данией. Поэтому по результату не стоит ждать чего-то интересного и положительного в матче с Польшей.



У поляков своя история. Там тренер кого-то отсёк от сборной, кого-то не взял неожиданно. У Польши есть Левандовски, который претендует на «Золотой мяч», и противостояние Роберта и Дзюбы может быть интересным.



Кроме того, дома поляки в контрольных матчах и в матчах Лиги наций играли убедительно. В последний раз они проигрывали в 2019 году. Думаю, в этой игре минимум два мяча быть должно и Польша не проиграет. Это и есть мой прогноз, именно прогноз, а не какой-то инсайт.



Мне кажется, что это подходящая ставка и вариант на первую контрольную игру с участием сборной России. Сами решайте, соглашаться или нет. Это товарищеские матчи, и кто в каком состоянии — пока сказать сложно. Многие вещи происходят за закрытыми дверями, и информация поступает не всегда объективно и оперативно.



Я бы эти матчи вообще обходил стороной и не делал никакого акцента, но почему бы не поиграть в прогнозы», — сказал Генич.