Дженсон Бруксби — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч чемпионата Франции Дженсон Бруксби — Аслан Карацев.



Ставка: победа Карацева с форой (-6.5) за 1.73.



«Молодой американец Дженсон Бруксби (20 лет, 163-я ракетка мира) будет играть с нашим Асланом Карацевым (27 лет, 24-й сеяный на турнире, 26-я ракетка мира). Россиянин в этом году достаточно успешно играет, и ничего удивительного нет, что он уже в топ-30 теннисистов мира.



У Бруксби большое количество матчей в этом сезоне, он участвует практически во всех возможных турнирах. Здесь, в отборочном турнире, ему очень легко далась первая игра — он победил немца Штебе в двух сетах, но в двух последующих пришлось помучиться. В итоге американец выиграл в трёх сетах и попал в основную сетку турнира.



Аслан очень хорошо провёл турнир на быстром покрытии, всех нас удивил в Австралии, потом — в Дубае. Да и хороший у него был переход на землю. Он очень хорошо начал, дошёл до финала в турнире в Белграде, обыграв при этом Джоковича в полуфинале (!). Но затем как-то ушла удача от него, совсем перестало везти по сетке — стал рано попадать на сложных соперников, при этом без борьбы нигде не уступал. Он, кстати, не так давно обыграл Медведева на турнире в Риме. Карацев любит играть против тех, кто выше его в рейтинге. Это его раскрепощает, заводит.



Вообще мне импонирует теннис в исполнении Карацева. Он играет близко к сетке, активно, первым номером. Американцы никогда не были специалистами по земляным покрытиям, они не всегда понимают, как на нём играть. Аслан в великолепной физической форме, он должен побеждать и проходить в следующий круг. Ставлю на его победу с форой (-6.5)», — сказала Петрова.