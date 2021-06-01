Канада — Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия.
Ставка: Финляндия не проиграет за 1.69.
«Думаю, финны сегодня не уступят и выиграют. Подопечные Юкки Ялонена не дадут канадцам поймать себя на контратаках. Канадцы побегут вперёд, начнут раскрываться, на этом сборная Финляндии их и подловит. Номинальные гости от обороны играют достаточно уверенно, точно так же, как и в прошлом году.
Финский вратарь в моём понимании сильнее канадского. Скорее всего, «суоми» одолеют подопечных Жерара Галлана с преимуществом в одну шайбу, может быть, и за пределами основного времени, либо даже по буллитам.
Канадцам же очень нужна победа, права на ошибку нет. Начнут проигрывать — станут хамить, пойдут удаления. Финны очень хорошо умеют играть в большинстве, им и карты в руки. Если одолеют канадцев — смогут выбить их из турнира досрочно», — сказал Кожевников.
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