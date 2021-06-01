Канада — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Канада — Финляндия.



Ставка: победа Канады в основное время за 2.23.



«Нынешнее место сборной Канады во второй половине группы B живо возвращает память во времена моего сопливого детства. В середину-конец 70-х годов прошлого века, когда профессионалов не пускали ни на олимпиады, ни на чемпионаты мира. И какие-то «левые» канадцы из университетских команд, ведомые бессменным и бессмертным Дэйвом Кингом, приезжали на чемпионаты мира исключительно для того, чтобы в очной встрече подраться команда на команду с американцами и в итоге занять где-то в районе пятого-седьмого места.



С появлением на чемпионатах мира серьёзных ребят из НХЛ картина резко поменялась. И нынешняя диспозиция родоначальников вызывает даже не столько удивление, сколько хохот и подначки со всех сторон. Потому что когда твоя сборная полностью укомплектована НХЛовцами, какие бы это ни были НХЛовцы, от них ждёшь большего. А тут в последнем матче группового турнира «кленовым» надо не просто обыгрывать горячих финских парней, но ещё надеяться на то, что Германия с Латвией не выяснят отношений в основное время, это, знаете ли, как-то не по-канадски.



На мой взгляд, канадцы свою часть дела всё-таки сделают. Даже не столько для того, чтобы попасть в этот чёртов плей-офф, гори он синим пламенем, сколько для того, чтобы хлопнуть на прощание дверью. Желательно так, чтобы она вылетела. Вместе с косяком. Поэтому вангую победу «кленовых» в достаточно напряжённом матче, но в основное время с незначительным перевесом в одну-две шайбы. А уж дальше — как им улыбнётся удача», — сказал Лебедев.