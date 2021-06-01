Ян-Леннард Штруфф — Андрей Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ян-Леннард Штруфф — Андрей Рублёв в первом круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: ТБ 32.5 за 1.91.



«Частенько стали играть между собой Рублёв и Штруфф. Это уже третий раз в нынешнем сезоне. Обе встречи выиграл Рублёв, но не без проблем. И на ATP Cup, и в Риме первый сет оставался за немцем, но затем россиянин собирался и дожимал соперника. Первая встреча была на харде, вторая — на грунте. В принципе, медленные корты даже чуть больше в стилистике Штруффа, он может быть опасен. И Рублёв должен готовиться к серьёзному испытанию.



На мой взгляд, не будет здесь трёх лёгких сетов для Рублёва. Штруфф обязательно поборется, особенно в первых партиях, когда ещё будет свеж. Рублёв к тому же не играл с Рима, ему нужно будет поймать свою игру, ритм. В это время как раз немец и может проявить свои лучшие качества. Я бы назвала Штруффа всадником без головы. Он перебарщивает с агрессией, иногда начинает просто со своей силы пробивать, не заботясь о точности. Но если начнёт попадать, любому станет сложно.



Предполагаю, что борьба будет и теннисисты сыграют минимум 33 гейма», — сказала Чакветадзе.