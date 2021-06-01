Польша — Россия: прогноз Егора Титова на товарищескую игру

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Польша — Россия.
Ставка: Польша не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.
«Первая контрольная игра российской сборной перед Евро. Играем в Польше — на поле соперника. Польская сборная очень приличного уровня. У неё есть, наверное, лучший игрок прошлого года в мире — Роберт Левандовски. И в целом команда добротная, на всех позициях приличные исполнители, большинство из которых играют в приличных европейских клубах. Крыховяк играет в России, но он точно входит в число лучших в РПЛ. Команда сильная. Вопрос только в том, какой состав выйдет у поляков, какие цели они ставят перед собой в этой встрече.
У нас наверняка какие-то эксперименты будут, несмотря на то что контрольных встреч мало. Но нужно некоторых игроков проверить, чтобы произошёл окончательный отсев. На мой взгляд, результат всё-таки здесь не будет главенствовать, тем более что команда под серьёзной нагрузкой.
Думаю, Польша дома точно не пожелает проигрывать. Эмоции положительные перед Евро не помешают. Но и поляки тоже загружены, поэтому яркого футбола ждать не стоит. Сдержанная игра будет, мало забитых мячей. Выбираю ставку «Польша не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Уверен в ставке на 7 из 10», — сказал Титов.
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