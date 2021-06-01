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Россия — Беларусь: ставка Германа Титова на матч чемпионата мира по хоккею

Россия — Беларусь: ставка Германа Титова на матч чемпионата мира по хоккею
Пётр Кондаков
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов сделал свою ставку на матч чемпионата мира по хоккею Россия — Беларусь.

Ставка: индивидуальный тотал России меньше 4.5 шайбы за 1.67.

«Народ в нашей стране добрый, и хоккеисты — не исключение. Все знают, что для Беларуси чемпионат мира и так сложился хуже некуда. Морально добивать братьев-славян наша сборная не захочет. Да и политическая конъюнктура не та: когда президенты двух стран встречаются в Сочи, их любимые команды не станут устраивать войну на льду.

А если серьёзно, то Россия, конечно, победит. Но не ждите от матча града шайб или космических скоростей. Нашей сборной нужно первое место, и она его обеспечит. Но при этом белорусы попытаются сыграть максимально строго, чтобы уехать из негостеприимной Риги с высоко поднятой головой. У команды Валерия Брагина нет мотивации ломаться, рисковать здоровьем перед плей-офф. Два-три гола наши забьют точно, а больше не захотят. Выбираю ставку «индивидуальный тотал России меньше 4.5 шайбы», — сказал Титов.

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